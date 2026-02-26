بعد 60 يوما.. الاتحاد يستقبل العبود

شارك عبد الرحمن العبود، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، مساء الأربعاء، للمرة الأولى منذ غيابه الذي دام أكثر من شهرين، بقرار فني، وفق ما أظهره حساب النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وغاب العبود عن الـ14 جولة الماضية من دوري روشن السعودي بقرار فني من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وفي المقابل، اكتفى المهاجم المغربي يوسف النصيري بأداء تدريبات انفرادية تمثلت في الجري حول الملعب، وبعض التمارين بالكرة، عقب تعرضه لإصابة بسيطة خلال مواجهة الهلال، ما دفع الجهاز الفني لإراحته عن لقاء الحزم. ومن المنتظر أن ينتظم في تدريب الفريق الجماعي، الخميس.

ميدانيًا، خضع اللاعبون الأساسيون أمام الحزم لتدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تدريباتهم المعتادة على الملعب الرئيس، تخللتها مناورة في منتصف الملعب.

ويختتم الاتحاد تحضيراته، الخميس، قبل مواجهة الخليج، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.