بالنجمة.. نصر الصدارة يستعيد لغة الخماسيات

ألحق فريق النصر الأول لكرة القدم مضيفه النجمة، مساء الأربعاء، بالفِرق التي اكتسحها بخمسة أهدافٍ الموسم الجاري، مُحافظًا على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما رفع لقاءُ الجولة العاشرة، المؤجّلة من شهر ديسمبر الماضي، رصيده إلى 58 نقطة.

وافتتح النصر أهدافه الخمسة من ركلة جزاء عند الدقيقة 7، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، نفّذها بنجاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضاعف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان النتيجة بهدفٍ في الدقيقة 31. وأحرز الإسباني إينيجو مارتينيز، قلب الدفاع الذي لعِب ظهيرًا أيسر، هدفًا في الدقيقة 41، فانتهى الشوط الأول بنتيجة 3ـ0.

وفي الثاني، بصم الجناح السنغالي ساديو ماني على هدفٍ رابع، في الدقيقة 52، وأضاف مارتينيز هدفًا ثانيًا له، وخامسًا للفريق، في الدقيقة 80.

وفيما تمسَّكت كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بالصدارة، مُتقدمةً بنقطتين على الأهلي، وصيف الترتيب، تجمّد رصيد النجمة، الذي يدربه الإنجليزي نيستور إل مايسترو، عند 8 نقاط، وبقِيَ في المركز الـ 18، الأخير.

ورفع اللقاء عدد مباريات الموسم الجاري التي كسِبها النصر بخمسة أهدافٍ إلى ستَّة، مُلحِقًا النجمة بالتعاون، واستقلول دوشنبه الطاجيكستاني، والرياض، والفتح، والزوراء العراقي.

وتغلب «الأصفر» 5ـ0 على التعاون، و5ـ1 على الرياض، و5ـ1 على الفتح، ضمن الجولات 1 و3 و5 من الدوري، على الترتيب.

ولحساب مرحلة المجموعات دوري أبطال آسيا 2، فاز 5ـ0 على استقلول، في أول جولة، و5ـ1 على الزوراء، في السادسة.