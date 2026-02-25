عبر شباك جدة.. الدرعية يبصم على الخماسية الرابعة

بصم فريق الدرعية الأول لكرة القدم على فوزه الرابع بالخماسية خلال منافسات الموسم الجاري، بعد أن أسقط مضيفه جدة 5ـ0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الأربعاء.

وسجل الدرعية فوزه بالخماسية خلال الموسم الجاري أربع مرات، بدايةً من انتصاره على العربي 5ـ1 في الجولة 10، ثم الجبيل 5ـ2 في الجولة 14، وصولًا إلى الوحدة 5ـ0 في الجولة 20، وأخيرًا أمام جدة.

وانطلق الدرعية مبكرًا، إذ افتتح المالي موسى ماريجا التسجيل عند الدقيقة «4»، وأضاف الهدف الثاني بعده بأربع دقائق، فيما عزز الفرنسي جايتان لابورد النتيجة بالثالث «19»، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل لابورد تألقه، مسجلًا الهدف الرابع «47»، والخامس «55»، ليوقع الفرنسي على «هاتريك» في اللقاء.

ورفع الدرعية رصيده إلى 52 نقطة محافظًا على وصافة الترتيب، ومقلصًا الفارق إلى تسع نقاط مع المتصدر أبها، بعد تعثر الأخير بالتعادل أمام الأنوار 1ـ1، فيما بقي جدة في المركز الثاني عشر بـ 28 نقطة.