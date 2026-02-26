أمام العدالة.. الزلفي يسجل الفوز الأول

سجّل فريق الزلفي الأول لكرة القدم انتصاره الأول على العدالة في تاريخ مواجهاتهما بدوري يلو، بعدما حسم لقاء الجولة الـ24 بهدفين دون رد على ملعب نادي الزلفي، الأربعاء.

وخلال مواجهاتهما التاريخية في المسابقة، التقيا 4 مرات، انتهت جميعها بالتعادل، مواجهتان بنتيجة 0ـ0، واثنتان 1ـ1.

وتقدّم الزلفي مبكرًا عبر البرازيلي ليو تيليكا عند الدقيقة «5»، منهيًا الشوط الأول بالتقدم 1-0، وفي الشوط الثاني عزّز الكونغولي بين مالانجو النتيجة بالهدف الثاني «86»، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

ورفع الزلفي رصيده إلى 31 نقطة قافزًا إلى المركز العاشر، فيما بقي العدالة في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.