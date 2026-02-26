بالعربي.. الطائي يجدد الثلاثية

كرّر فريق الطائي الأول لكرة القدم انتصاره على العربي بعدما فاز عليه 3ـ0 في الدور الأول، ليعود ويكسبه 3ـ1 في مواجهة الجولة الـ24 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا عبر نواف القميري عند الدقيقة «17»، فيما أضاف إبراهيم النخلي الهدف الثاني بعد خمس دقائق، ونجح أصيل عابد في تقليص النتيجة للعربي قبل نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، أحرز علي الجاسم الهدف الثالث للطائي «47»، ليؤكد تفوق فريقه في مواجهتي الدور الأول والثاني.

ورفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي العربي في المركز الـ 16 بـ 16 نقطة.