جيسوس: النصراويون تأقلموا مع أفكاري.. وفيليش يمتلك الحلول

تحدّث البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن تأقلم اللاعبين مع أفكاره، بعد الفوز الكبير 5ـ0 على النجمة، الأربعاء في بريدة، ضمن الجولة الـ 10، المؤجلة، من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب صافرة النهاية، صرّح البرتغالي: «نجحنا في الخروج بالنقاط الثلاث وإحراز خمسة أهداف، هذا هو الأهم بالنسبة لي».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة التاسعة تواليًا، أجاب: «الفريق طبق الأفكار الدفاعية التي عمِلنا عليها منذ بداية الموسم، كان هناك التزام كبير وحزم في تنفيذها على أرضية الملعب، واللاعبون تأقلموا بوضوح مع هذه الأفكار».

وعدّ جيسوس الانتصارات المتتالية للفريق ثمرة عملٍ الجهاز الفني مع اللاعبين.

وامتدح لاعبه ومواطنه جواو فيليش قائلًا: «يعطي الكثير داخل الملعب، يوصِل الكرة إلى المهاجمين، ويقدم تمريرات حاسمة لرونالدو وكومان وماني». وأكمل: «في بداية الموسم، كان يسجّل الأهداف، والآن أصبح يصنع أكثر، إنه يمتلك حلولًا متنوعة وعديدة داخل الملعب، وإن شاء الله يعود للتسجيل كما كان».

وعبّر المدرب البرتغالي عن انبهاره بدعم المشجعين للفريق من مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. وعلّق: «انبهرت بالجماهير الموجودة، ودعمها كان رائعًا»، مؤكدًا إغلاقه صفحة هذه المباراة والتفكير في الجولة المقبلة والاستعداد لها.