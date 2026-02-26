الفيصلي يوقف انتصارات العلا

أوقف فريق الفيصلي الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات ضيفه العلا، التي وصلت إلى خمس مباريات، بعدما خرج بفوز ثمين 2ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ونجح الفريق العنابي في مواصلة صحوته بتحقيق انتصاره الثالث تواليًا، مانعًا منافسه من تعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

وبادر الفيصلي بالتسجيل عبر عبد الله المقرن عند الدقيقة «20» بعد فرصة منظمة داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك عاد العلا إلى المواجهة بطريقة مفاجئة حين سجل البرازيلي رافاييل سيلفا مدافع الفيصلي هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني احتفظ الفيصلي بأفضليته الميدانية حتى خطف الهندوراسي روميل كويوتو الهدف الثاني «86» بعد هجمة مرتدة أنهاها بإتقان، ليمنح فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 42 نقطة، مبتعدًا بفارق عشر نقاط عن الدرعية الوصيف، وفي المقابل بقي العلا في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.