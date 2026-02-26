قفز الحواجز.. الراجحي يتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل الفارس الأولمبي السعودي عبد الرحمن بدر الراجحي، إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2026، التي تستضيفها ولاية تكساس في أمريكا، خلال الفترة من 7 إلى 12 أبريل 2026، بعد جمعه النقاط المطلوبة في منافسات الدوري العربي المجموعة السابعة ضمن جولات التصفيات الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للفروسية الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاء هذا التأهل امتدادًا لمسيرة دولية متقدمة للراجحي، إذ تعد هذه المرة الخامسة التي يبلغ فيها نهائيات بطولة العالم، بعد مشاركاته السابقة في السويد 2016، أمريكا 2017، باريس 2018، أوماها 2023 في أمريكا.

وحقق الراجحي في نسخة 2023 حضورًا لافتًا بوصوله إلى مراحل متقدمة في الشوط النهائي، منافسًا نخبة فرسان العالم.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مشاركته الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي قدم خلالها مستويات قوية أكدت ثباته وقدرته على المنافسة في المحافل العالمية.