إل مايسترو: هزيمة النصر تنتهي بعد 3 أيام

شدّد الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، على ضرورة القتال في كل مباراة لتحقيق المفاجآت، في إشارةٍ إلى هدف البقاء بين فرق دوري روشن السعودي.

واكتسح النصر، المتصدّر بـ 58 نقطة، مضيفه النجمة 5ـ0، مساء الأربعاء في بريدة، مُعمّقًا معاناة صاحب المركز الـ 18 والأخير، الذي تجمّد رصيده عند 8 نقاط.

وبعد المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 10 المؤجّلة، صرّح إل مايسترو: «الفوز أمام فريق بحجم النصر أمر صعب للغاية، ويتطلب الكثير من العمل والتركيز، خاصةً في ظل مركزنا وظروفنا حاليًا».

وأبان: «كنا نأمل في الخروج بأي نتيجة إيجابية، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك، والشيء الإيجابي أننا سنلعب بعد 3 أيام». وشرح مقصوده، ردًا على سؤالٍ من «الرياضية»، قائلًا: «الإيجابي أننا سنعيش أجواء هذه الخسارة ثلاثة أيام فقط، بعدها ستكون أمامنا مباراة جديدة وفرصة لتعويض نتيجة اليوم».

وذكر إل مايسترو أن أجمل ما في كرة القدم هو المفاجآت، ردًا على سؤالٍ صحافي عن صعوبة جدول مباريات فريقه.

وأكد: «لكل مباراة وضعها وظروفها الخاصة، وعلينا أن نحضِّر جيدًا وأن نقاتل في كل مباراة لتحقيق المفاجآت».