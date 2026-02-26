مصدر خاص لـ«الرياضية»: «الانضباط» لن تتدخل في قضية توني وحركاس

أكدت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لم توجّه أي خطاب لناديي الأهلي وضمك على خلفية ما حدث بين اللاعبين الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الغربي، والمغربي جمال حركاس، مدافع ضمك، أثناء مواجهة الفريقين، الثلاثاء في أبها، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وكشفت المصادر عن أن لجنة الانضباط لن تتخذ أي قرار يخص هذه اللقطة، ولم تستدعي أيًا من الأطراف، حيث أكدت المصادر ذاتها أن النظام ينص على عدم التدخل في الأحداث التي تقع تحت إدارة الحكم ولا يتخذ فيها عقوبات أو يدوّن في تقريره عنها ما يوجب عرضه على اللجنة، وأنها لن تتدخل في هذه اللقطة، التي واجهت تداولًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين.

وفاز فريق الأهلي في المباراة على ضمك بفضل هدف الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الفريق، في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.

ورفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني خلف النصر متصدر الترتيب بـ58 نقطة.