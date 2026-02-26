الهلال يفقد بنزيما أمام الشباب والسد

يفقد فريق الهلال الأول لكرة القدم جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما لفترة لا تقل عن 15 يومًا يوما بداعي الإصابة حسبما كشف عنه النادي، الأربعاء.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الفحوصات التي أجراها المهاجم الفرنسي أظهرت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 10 إلى 15 يومًا نظيره إصابته في العضلة الضامة.

وحالت الإصابة دون مشاركة بنزيما في مباراة التعاون التي انتهت بالتعادل 1-1، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لمدة البرنامج العلاجي والتأهيلي المعلن من قبل النادي، فإن النجم الفرنسي لن يكون متاحًا للمشاركة في ثلاث مواجهات مقبلة للأزرق، بدايتها أمام الشباب الجمعة ضمن الجولة الـ24 من الدوري، مرورًا بلقاء السد القطري الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهاءً بمواجهة النجمة في 6 مارس المقبل لحساب الجولة الـ25 من الدوري.

وعلى صعيد باقي المصابين طبقًا لما أعلنه النادي، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها ناصر الدوسري، لاعب الوسط، على موضع إصابته في إصبع القدم حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فيما تأكد غياب حسان تمبكتي، المدافع، عن لقاء الشباب بسبب تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الخلفية.

أما بالنسبة للمدافع التركي يوسف أكتشيشيك فقد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في عيادة النادي وصالة الإعداد البدني بعد شعوره بآلام في عضلات أسفل البطن.

ميدانيًا، شارك الفرنسي محمد ميتي في التدريبات الجماعية التي استؤنفت الأربعاء بعد تجاوزه الآلام العضلية التي أبعدته عن مباراة التعاون، بينما اكتفى محمد الربيعي حارس المرمى بتدريبات لياقية في صالة الإعداد البدني بعد تعرضه لإصابة في إصبع اليد.