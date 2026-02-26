إيمانويل: قاتلنا.. وحققنا التعادل

أبدى البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، رضاه عن مردود لاعبيه بعد التعادل مع نيوم 1-1، الأربعاء ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، أوضح إيمانويل: «المباراة كانت صعبة على الفريقين، وفي الشوط الأول لم ننجح في تنفيذ كل ما خططنا له، وأمام فريق بحجم نيوم لا مجال للتراخي، ويجب أن تلعب بقوة وشراسة طوال الشوطين».

وأضاف مدرب الفيحاء: «الفريق أظهر قتالية وشراسة وتمكنا من المحافظة على النتيجة كما هي حتى نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا أكثر قوة ولعبنا بتركيز أعلى من أجل التعديل، ونجحنا في ذلك وكنا قريبين من إضافة الهدف الثاني بعد أن صنعنا عدة فرص لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف».

وتابع المدرب البرتغالي: «أنا فخور بما قدمه الفريق من روح عالية وتطور في المستوى والجودة، ورغم أن طموحنا كان تحقيق الفوز، إلا أن حصد نقطة واحدة وإضافتها إلى رصيدنا في هذه المرحلة المهمة من الدوري يُعد أمرًا إيجابيًا».

واختتم بيدرو إيمانويل: «أشكر اللاعبين على إصرارهم والعودة في المباراة، وبهذه الروح سنواصل العمل من أجل الوصول إلى هدفنا».