الريال يجدد التفوق أمام بنفيكا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على بنفيكا البرتغالي 2ـ1 في إياب دور الملحق، الأربعاء.

وكان الريال فاز ذهابًا بهدف دون رد.

وسجل رافا سيلفا هدف تقدم بنفيكا في الدقيقة 14، ثم تعادل الفرنسي أورين تشواميني في الدقيقة 16، بينما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وكان ريال مدريد فشل في التأهل المباشر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز التاسع، خارج الثمانية الأوائل الذين يتأهلون بشكل مباشر، وذلك بعدما كان قد خسر من بنفيكا أيضًا بنتيجة 2ـ4 في آخر جولات دور المجموعة.

وينتظر أن تحدد القرعة منافس ريال مدريد في دور الـ16 الذي ينحصر بين الثنائي سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.