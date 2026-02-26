فرحة مدريدية

احتفل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بتأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على بنفيكا البرتغالي 2ـ1 في إياب دور الملحق، بعدما كان قد فاز ذهابًا بهدف دون رد (وكالات)