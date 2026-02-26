الرئيسية /

باريس يتأهل

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله الأربعاء مع مواطنه وضيفه موناكو 2-2، مستفيدًا من انتصاره خارج الديار 3-2 في ذهاب الملحق (وكالات)
2026.02.26 | 01:38 am

