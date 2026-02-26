جالتييه: كنا سيئين.. والفيحاء استحق التعادل

انتقد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أداء لاعبيه في الشوط الثاني أمام الفيحاء، الأربعاء ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، واصفًا في الوقت ذاته التعادل 1-1 بالنتيجة السيئة.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة: «لعبنا شوطًا أول جيدًا، وسيطرنا على مجريات اللقاء، وتحكمنا في وسط الملعب، وكان التفاهم جيدًا بين اللاعبين وسنحت لنا العديد من الفرص».

وأضاف المدرب الفرنسي: «لا اعلم لماذا بدأنا الشوط الثاني بصورة سلبية، وتوقفنا عن اللعب وبدون طاقة بشكل غير مبرر والفيحاء سجل هدفًا جميلًا، بقينا في منطقة الدفاع وعندما نحصل على الكرة نخسرها بشكل سريع وهذا أرهقنا بدنيًا».

وواصل مدرب نيوم: «كنا سيئين في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، واستحق الفيحاء التعادل، وهو نتيجة سيئة عطفًا على أدائنا في الشوط الأول، ويجب أن أتحدث مع اللاعبين لفهم لماذا كانوا بهذا السوء في الشوط الثاني».