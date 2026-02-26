مارتينيز يجدد ثنائيات العمري والربيعي

بات الإسباني إينيجو مارتينيز، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، ثالث مدافع يسجّل هدفين في المباراة ذاتها خلال موسم دوري روشن السعودي.

وأحرز مارتينيز الهدفين الثالث والخامس في الفوز النصراوي الكبير 5ـ0 على النجمة، مساء الأربعاء في بريدة، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من شهر ديسمبر الماضي.

وسجّل الإسباني بالقدم اليسري والرأس، وانضم إلى قائمة قصيرة تضم مدافعَين فقط، أحدهما زميله، أحرزا هدفين في المباراة ذاتها ضمن الدوري.

وأحرز عبد الإله العمري هدفَي النصر أمام الأهلي، في إطار الجولة الـ 13، ويومَها خسر فريقُه 2ـ3.

وأحرز سعيد الربيعي، مدافع الأخدود، هدفين أمام النجمة، في الجولة الـ 7، ومثلهما أمام الرياض، في الجولة الـ 17. وكسِب فريقه المباراة الأولى 2ـ1، وتعادل 2-2 في الثانية.