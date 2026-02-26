حامل اللقب يحلق إلى دور الـ16

بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله الأربعاء مع مواطنه وضيفه موناكو 2-2، مستفيدًا من انتصاره خارج الديار 3-2 في ذهاب الملحق.

وترجم موناكو أفضليته النسبية في السعي لهز الشباك، بافتتاح التسجيل عبر أكليوش غير المراقب، وذلك بتسديدة زاحفة أرضية بيسراه من مسافة قريبة، أسكنها إلى يمين الحارس الروسي المضيف ماتفي سافونوف، مستفيدًا من تمريرة حاسمة من كوليبالي (45).

وبعد مجهود فردي اخترق على إثره ديزيريه دويه منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لعب المهاجم الشاب عرضية تابعها القائد ماركينيوس من داخل منطقة الجزاء (60) ليضع هدف التعادل.

وأهدى كفاراتسخيليا التقدم لحامل اللقب، بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة مرتدة من الحارس كون بعد تصديه لتسديدة حكيمي من خارج المنطقة (66).

وأعاد البديل الهولندي تيزه الأمل لموناكو بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 90+1.

وأنهى موناكو المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مامادو كوليبالي لنيله إنذارين (55 و59).