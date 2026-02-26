عقدة الأهلي

أمر غريب يعيشه بعض الأخوة الزملاء، وأسلوب أكل وشرب عليه الدهر، وبالأخص ممن يدعون بأنهم مؤرخون للرياضة السعودية، فكلما سار النادي الأهلي في الطريق الصحيح من حيث فريق كرة القدم حفروا في تاريخ تأسيس النادي من حيث صاحب الأحقية، وميول الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله رمز هذا النادي، وكيف تأسس؟ .. إلخ.

الكلام الفاضي.. مع العلم بأن المؤسس كان على قيد الحياة، وظهر في لقاء تلفزيوني، وتحدث بإسهاب عن هذا الأمر، ولم نسمع لهم صوتًا حينها.

وفي المقابل تحدث مؤسس نادي الاتحاد في لقاء مع الأستاذ علي داود، ولم يذكر أن هناك أي أثر له في تأسيس الأهلي البتة، وهذه الأحاديث موجودة صراحة في منصة «يوتيوب».

ومن باب الضحك فقط لتعرف حقيقة ادعائهم على الكيان الأخضر عليك أن تطالع مؤلفاتهم، فتجد أن نادي الاتحاد تأسس عام 1927م، وتأسس نادي الوحدة عام 1945م، أي الفارق 18 عامًا.

ليأتي الوحدة في أول نهائي عام 1957م، ويهزم الفريق الذي تأسس قبله بهذا الكم من السنوات، بأربعة أهداف في ملعبه وبين جماهيره.

وهذا كافٍ لتعرف الحقيقة، والدنيا رمضان، وبلاش تضحك.