غلطة سراي يحبط «ريمونتادا» اليوفي ويتأهل

ودّع فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد فشله في التأهل إلى دور الـ16 عن مرحلة الملحق، بخسارة إجمالية أمام غلطة سراي التركي بنتيجة 5ـ7.

وفاز يوفنتوس على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3ـ2، لكنه كان قد خسر في مباراة الذهاب 2ـ5 ليودع البطولة مبكرًا، ويلحق بمواطنه إنتر ميلان، الذي خسر ذهابًا وإيابًا أمام بودو جليمت النرويجي.

سجل مانويل لوكاتيلي هدف تقدم يوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وأضاف فيديريكو جاتي الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم سجل الأمريكي وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5ـ5، ليسجل الفريق الضيف غلطة سراي هدفين، الأول عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 105، والثاني بتوقيع باريش يلماز في الدقيقة 119.