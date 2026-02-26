الرئيسية / الصورة .. قصة

غلطة سراي يحتفل

2026.02.26 | 02:14 am
عبر فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن كسب يوفنتوس 7ـ5 في مجموع اللقاءين. (وكالات)
غلطة سراي يحتفل

غلطة سراي يحتفل

غلطة سراي يحتفل

غلطة سراي يحتفل

غلطة سراي يحتفل