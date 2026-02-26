غلطة سراي يحتفل

عبر فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن كسب يوفنتوس 7ـ5 في مجموع اللقاءين. (وكالات)