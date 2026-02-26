23 فريقا.. النجمة ينضم إلى مستقبلي أهداف رونالدو

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، النجمة إلى لائحة مستقبلي أهدافه في ملاعب دوري روشن السعودي، فرفع عددهم إلى 23 فريقا.

وافتتح رونالدو أهداف الفوز النصراوي الكبير 5-0 على النجمة، مساء الأربعاء في بريدة، ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة من شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني، وسجّل المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز الثالث والخامس، وتخللهما هدف للجناح السنغالي ساديو ماني.

ولأول مرة، يواجه النجم البرتغالي الكبير النجمة، الصاعد الصيف إلى المسابقة الماضي.

ورفع اللقاء عدد أهدافه، على صعيد الدوري، إلى 95، في 98 مباراة، استقبلها 23 فريقا ولم ينج منها سوى الباطن بعد مقابلة وحيدة.

وسجل رونالدو باقي هذه الأهداف أمام فرق الاتحاد، والهلال، والأهلي، والوحدة، والفتح، وضمك، والشباب، والأخدود، والخليج، والرياض، والطائي، والرائد، والفيحاء، والحزم، وأبها، والاتفاق، والتعاون، والقادسية، والخلود، والعدالة، والعروبة، ونيوم.