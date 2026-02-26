رونالدو يستحوذ على 25% من ألميريا الإسباني

استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، على 25% من أسهم نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وفق البيان الذي أعلن، الخميس، في خطوة جديدة ضمن مسار تنويع استثماراته.

وتعكس هذه العملية طموح الأسطورة البرتغالي في الانخراط في مساهمات الأندية الكروية المحترفة، وفق بيان لم يحدد التفاصيل المالية للصفقة.

وجرت عملية التملك عبر شركته الاستثمارية الجديدة المخصصة للقطاع الرياضي «سي آر سفن سبورتس إنفستمنت»، التي أُنشئت حديثًا بهدف تجميع استثماراته في قطاع الرياضة.

وقال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في البيان «أتطلع إلى العمل مع الفريق الإداري لدعم المرحلة المقبلة من تطوير النادي».

من جهته، رحّب السعودي محمد الخريجي، رئيس النادي، بانضمام مهاجم ريال مدريد السابق، معتبرًا أنه يدرك القدرات الكامنة في المشروع.

ويواصل رونالدو الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي، التحضير لمستقبله عبر توسيع محفظته الاستثمارية في قطاعات ينشط فيها مسبقًا، مثل الفنادق والصحة والرفاهية والإعلام.

ويبلغ المهاجم البرتغالي 41 عامًا، ومن المتوقع أن يشارك الصيف المقبل في كأس العالم السادسة له، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقد سبق أن أعلن أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته.