الأهلي يطمع في نقاط الرياض

يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الرياض عند الـ 10:00 من مساء الخميس، ضمن افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين خمس مباريات، حقق الأهلي فيها ثلاثة انتصارات، مقابل فوز وحيد للرياض، وحضر التعادل في واحدة، وسجل الضيوف 11 هدفًا، مقابل ثلاثة للمنافس، ويعد الإنجليزي إيفان توني هداف مواجهات الفريقين بأربعة أهداف.

وتعرض الرياض للخسارة في الجولة الماضية أمام الشباب 1ـ3، فيما كسب الأهلي ضمك بهدف دون مقابل.

ويسعى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، إلى تحقيق التوازن في طريقة اللعب مع فرض السيطرة على مكامن القوة لدى منافسه، في حين يدرك الألماني ما تياس يايسله، مدرب الأهلي، أهمية النقاط الثلاث، والعودة إلى جدة بأقل الأضرار كونه سيواجه الاتحاد في الجولة التي تليها.

ويحتل الرياض المرتبة الـ15 في قائمة دوري المحترفين، برصيد 16 نقطة، فيما يملك الأهلي 56 نقطة في المرتبة الثانية.