أمام الفتح.. ضمك يطارد الانتصار الأول في الأحساء

يبحث فريق ضمك الأول لكرة القدم عن تحقيق الانتصار الأول له في الأحساء على حساب الفتح، عندما يتواجهان، الخميس، على ملعب ميدان «تمويل الأولى»، لحساب الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 13 مرة، حسم الفتح أربع مباريات منها لصالحه، وسجل 23 هدفًا، بينما فاز ضمك في مباراتين وسجل 20 هدفًا، وحسم التعادل سبع مباريات أخرى.

ويبحث ضمك عن الفوز الأول له أمام الفتح على أرضه في الأحساء.

ويحتل الفتح المركز العاشر برصيد 27 نقطة، حيث فاز في سبع، وتعادل في ست، وخسر عشر مباريات.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية، نجح الفتح في استعادة نغمة الفوز على حساب الأخدود، ويتطلع إلى تحقيق فوزه الثاني تواليًا لتحسين موقعه في سلم الترتيب.

في الجانب الآخر، يحتل ضمك المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة، إذ فاز في مباراتين، وتعادل في تسع، وخسر 12.

ويسعى الفريق الجنوبي إلى تعوض خسارته الأخيرة أمام الأهلي، وليس أمامه خيار سوى الفوز أملًا في الابتعاد عن صراع الهبوط.