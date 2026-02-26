السماعيل يقود مواجهة الرياض والأهلي

عيَّنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم محمد السماعيل لتولي قيادة مواجهة الرياض والأهلي، التي تلعب الخميس عند الـ 10:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وكلَّفت اللجنة محمد العبكري مساعدًا أول، وعلي العلي مساعدًا ثانيًا، لمرافقة السماعيل، على أن يتولى غرفة الفيديو الحكم عبد الله الشهري ويساعده سعد السبيعي، ويتولى عبد الصمد بكري مهام الحكم الرابع.

واختارت اللجنة رائد الزهراني لقيادة مباراة الفتح وضمك، التي تنطلق في التوقيت ذاته على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، وفي الجولة ذاتها، ويساعده عبد الرحيم الشمري، وحامدي الأخمري، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، فيما يقود ماجد الشمراني غرفة الـ «VAR» ويساعده محمد خليل.