كاراسكو يطير بنجومية الجولة «العاشرة»

طار البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد فريق الشباب الأول لكرة القدم، بلقب «نجم الجولة» والتي تمنح بعد كل أسبوعٍ من دوري روشن السعودي، بناءً على اختيارات عدد من المدربين، السعوديين والأجانب.

ومنح ستة مدربين، استطلعت «الرياضية» آراءهم، كاراسكو نجومية الجولة العاشرة «المؤجلة» والتي اختتمت الأربعاء الماضي، وهم السعوديان يوسف عنبر وخالد القروني، والتونسي فتحي الجبال، والمصري حلمي طولان، والبحريني خالد جاسم، والأردني عثمان الحسنات، فيما ذهب صوت التونسي يوسف المناعي إلى المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، ومنح فوزي الشهري صوته إلى الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع النصر.

وقاد كاراسكو فريقه إلى انتصار ثمين على نظيره الرياض، الإثنين الماضي، في المباراة التي لعبت على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، بعد تسجيله «هاتريك» ثلاثة أهداف في الدقائق «7 و24 و71» في المباراة التي كسبها «الليوث» 3ـ1.

وحصل كاراسكو على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تحقيقه التقييم الأعلى من بين اللاعبين «9.9»

ولعب كاراسكو الموسم الجاري مع الشباب 22 مباراة بمجموع 1911 دقيقة، منها 19 في دوري «روشن»، سجَّل 13 هدفًا، وصنع خمسة.