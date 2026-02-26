الأهلي.. يايسله يريح محرز وقرار يبعد ميو

استبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجزائري رياض محرز الجناح الأيمن، من القائمة التي ستشارك أمام الرياض، الخميس، في افتتاح الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، والتي تجرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرار يهدف إلى إراحة النجوم، وتفعيل تدوير اللاعبين، تحسبًا لضغط المباريات التي ستواجه الفريق خلال شهر رمضان المبارك، والتي تأتي في مقدمتها مواجهتا الدحيل ذهابًا وإيابًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومواجهتا الاتحاد والقادسية «دوريًا»، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وبيّنت أن قائمة الأهلي التي غادرت، ظهر الخميس، من جدة إلى الرياض، شهدت إبعاد الفرنسي إنزو ميو بقرار فني من قبل مدرب الفريق، فيما رافق التركي ميريح ديميرال مع البقية، إذ ستشهد مواجهة الرياض عودته بعد أن غيّبته الإصابة طوال الفترة الماضية، إضافة إلى البرازيلي ماتيوس جونسالفيس الذي سيعوض غياب محرز.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 56 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر النصر بفارق نقطتين.