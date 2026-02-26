أمام الحزم.. الاتفاق يفتقد ميدران ويستعيد مختار

بات الإسباني ألفارو ميدران، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، خارج حسابات السعودي سعد الشهري مدرب الفريق أمام الحزم، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن الجهازين الطبي والفني في النادي الشرقي فضّلا منح اللاعب الإسباني مزيدًا من الراحة حتى يكون جاهزًا بشكل أكبر للمواجهات المقبلة.

وحرمت الإصابة الاتفاق من خدمات صانع الألعاب الإسباني في مواجهتي الفتح والقادسية.

ويفقد الاتفاق أمام الحزم إلى خدمات مدافعه عبد الله خطيب بسبب الإيقاب بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام القادسية في المباراة الماضية بالجولة العاشرة «المؤجلة»، الإثنين الماضي، وانتهت بفوز الأخير 4ـ0، إضافة إلى الثنائي، البرتغالي جواو كوستا، وفارس الغامدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومنح الجهاز الطبي في النادي مختار علي الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق بعد تجاوزه الاختبارات الطبية وتعافيه من إصابة مفصل القدم التي أبعدته عن مباراة الديربي أمام القادسية.

ويعود خالد الغنام بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات، إضافة إلى الكولومبي خوان سيباستيان كالفو بعد استبعاده الجولتين الماضيتين بقرار فني.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 11 انتصارًا، و5 تعادلات، و7 خسائر.