شوماخر: رياضة المحركات في ألمانيا دمرت نفسها

أكد رالف شوماخر، سائق سابق في سباقات سيارات فورمولا 1، أنَّ رياضة المحركات في ألمانيا ألغت نفسها بنفسها.

وقال شوماخر، الذي يعمل محللًا تلفزيونيًّا حاليًّا، في مؤتمر صحافي، الخميس: «الأمر بدأ مع حماية الطبيعة، عندما لم يعد يسمح لنا بالحصول على تصاريح لحلبات الكارتينج أو مواصلة تشغيلها».

وأوضح أنَّ الأمر يشبه إلغاء ملاعب كرة القدم في ألمانيا، ثم الاستمرار في توقع وجود نادٍ بحجم بطل الدوري الألماني القياسي بايرن ميونيخ.

وبيَّن مايكل شوماخر، شقيق بطل العالم سبع مرات: «لن يكون لدينا أي سائقين في فورمولا 1 في المستقبل، ما لم يكن لديهم ما يكفي من المال ويتمكنوا من قيادة الكارتينج في إيطاليا مثل معظم من يملكون ثروات كبيرة».

وقدر رالف شوماخر أنَّ تكلفة الصعود من بطولة فورمولا 3 إلى فورمولا 1 تبلغ نحو 15 مليون يورو.

وذكر: «من الأفضل، من الناحية المثالية، أن تفوز ببطولة فورمولا 3 ثم فورمولا 2 بسرعة كبيرة، حتى تلاحظك الفرق».

ولم تستضف ألمانيا أي سباق لفورمولا 1 منذ 2020، عندما أضيف مضمار نوربرجرنيج إلى الروزنامة المعدلة خلال جائحة كورونا. ويشير المنظمون إلى ارتفاع تكاليف استضافة سباق الجائزة الكبرى كعائق أمام عودة ألمانيا إلى الساحة الكبرى.

وفي الوقت نفسه، يعد نيكو هولكنبرج هو السائق الألماني الوحيد الموجود على شبكة انطلاق فورمولا 1.