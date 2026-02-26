الأهلي يطعن قرار «فيفا» بشأن ريبيرو

أكد الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في الأهلي المصري، أنَّ النادي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي أصدرت حكمًا لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي السابق، تلزم النادي بدفع تعويض قيمته 588 ألف دولار، شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور.

وقال شحاته، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، الخميس، أنَّه سيتم الانتهاء من هذه الخطوة بعد 3 أسابيع على الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني، مشيرًا إلى أنَّ الحكم ليس نهائيًّا، وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكان الأهلي فسخ تعاقده في 31 أغسطس الماضي مع الإسباني خوسيه ريبيرو دون التوصل إلى اتفاق نهائي على دفع الشرط الجزائي.