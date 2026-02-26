سباق روشن.. الجدول ونتائج الذهاب يعززان فرص الهلال

دخل السباق نحو منصة دوري روشن السعودي منعطفًا حاسمًا، مع وصول الموسم إلى ثلثه الأخير، وسط منافسة شرسة ومفتوحة في القمة، خلال 11 جولة متبقية، إزاء بقاء الأهلي والهلال والقادسية على قدم وساق من الصدارة النصراوية.

وفي الوقت الذي تخلّى فيه الهلال عن صدارته المريحة، بعد تعثّره بالتعادل في 5 من مبارياته السبع الأخيرة، تأتي حسابات الجداول، ونتائج مباريات الذهاب، لتعزز من آمال الهلاليين باعتلاء المنصة، واستعادتهم اللقب الذي خسروه للاتحاد في الموسم الماضي.

فعلى الرغم من شدة المنافسة وصعوبة التكهّن بنتائج المباريات، يحظى الهلال «على الورق» بالجدول الأفضل لمواجهاته المتبقية، عند النظر إلى مراكز منافسيه المتبقين، مقارنة بجدولي النصر والأهلي، إذ تبقى للهلال مواجهة وحيدة أمام أندية مربع الصدارة، التي قد تكون مصيرية، عندما يواجه النصر في الجولة الـ 32، مطلع مايو المقبل.

ومن ناحيته، انتهى الأهلي من تحدياته المباشرة مع الهلال، إلا أنَّه ينتظر مواجهة القادسية، رابع الترتيب، في 13 مارس المقبل، قبل مواجة النصر في الجولة الـ 30، أواخر أبريل المقبل، فيما يلعب النصر أمام جميع منافسيه المباشرين في مربع الصدارة، أي الأهلي والقادسية والهلال على التوالي في 3 جولات متتالية، بين الأسبوع الأخير من مارس وأول أسابيع أبريل.

وبعيدًا عن مباريات القمة، يلعب الهلال مباراتيْن أمام أندية تحتل مراكز بين الخامس والثامن في الترتيب الحالي، ومثلها بالنسبة للنصر والأهلي، علمًا أنَّ الأخير ينتظر مواجهة من العيار الثقيل، في 6 مارس المقبل، عندما يواجه الاتحاد في ديربي جدة.

ويلعب الهلال 4 من مبارياته المتبقية أمام أندية بين المركزين 9 و12 حاليًّا، مقابل 3 مباريات من هذا النوع للنصر والأهلي، كما يلعب الهلال 4 مباريات أيضًا أمام أندية بين المركزين 13 و18، تمامًا كالأهلي، فيما يتبقى للنصر 3 مباريات أمام أندية ضمن هذا الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، يتمنى الهلال تكرار نتائج مباريات الذهاب، له ولمنافسيه على اللقب، في ما تبقى من تحديات حتى نهاية الموسم، إذ جمع الهلال 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، في مباريات القسم الأول من الموسم، أمام الأندية الـ 11 التي سيواجهها مرة ثانية في الجولات المتبقية.

ومن ناحيته، اكتفى النصر بحصد 22 نقطة فقط في القسم الأول من الموسم أمام منافسيه الذين سيواجههم مجددًا في الجولات التالية، إذ يسعى إلى رد الاعتبار أمام 4 أندية تعثّر أمامها، في 4 جولات متتالية، وهي الاتفاق والأهلي والقادسية والهلال.

وجمع الأهلي 28 نقطة من أصل 33 ممكنة، في القسم الأول من الموسم، أمام الأندية التي سيواجهها مرة أخرى في الجولات الـ 11 المتبقية، إذ تعثّر أمام الرياض، منافسه المقبل، بالتعادل 1ـ1 في الجولة السابعة، فيما تعرّض لهزيمته الوحيدة في الموسم عندما خسر أمام الفتح في الجولة الـ 11.

وفي حال تكررت نتائج القسم الأول من الموسم، ينهي الهلال الموسم على رأس الترتيب، مع 86 نقطة، مقابل 84 للأهلي، و80 نقطة للنصر.