جراحة تبعد آل سالم عن الخليج

خضع محمد آل سالم، حارس مرمى فريق الخليج الأول لكرة اليد، إلى تدخل جراحي، الخميس، بمستشفى سليمان الحبيب في الخبر.

وأجرى الحارس الدولي السابق عملية قطع وتر أكيليس «وتر العرقوب» وهو تمزق كامل أو جزئي يربط عضلات الساق الخلفية بعظمة الكعب.

وتعرض آل سالم للإصابة في مباراة فريقه أمام الصفا الجولة الماضية من الدوري الممتاز، ضمن الجولة الـ 15، 21 فبراير الجاري.

وانتهى موسم آل سالم رسميًا مع الخليج بعد أن تأكد احتياجه إلى برنامج علاجي من 3 إلى 5 أشهر.

ويتصدر الخليج المركز الأول برصيد 28 نقطة من 14 انتصارًا دون تعادل أو خسارة، وبفارق خمس نقاط عن الهدى صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن الأهلي الثالث.