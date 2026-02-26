«يويفا»: أندية إنجلترا تحقق أرباحا تفوق بقية أوروبا

كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أنَّ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حققت زيادة في عائدات البث التلفزيوني تكاد تساوي إجمالي ما حققته بقية أندية كرة القدم الأوروبية بين عامي 2014 و2024.

واستفادت الأندية الإنجليزية من زيادة 1.5 مليار يورو خلال العقد الماضي. خلال الفترة نفسها، بلغ مجموع الزيادة في عائدات البث التلفزيوني للأندية الـ53 دوريًّا الأوروبيين الآخرين 6.1 مليار يورو، ما يبرز هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنَّ إنجلترا قدَّمت خمسة أندية من أصل ثمانية أندية تأهلت مباشرة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وأصبح نيوكاسل هو سادس فريق فريق إنجليزي يتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على كاراباج بنتيجة 9ـ3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور المؤهل إلى دور الـ16.

وردت هذه البيانات في تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعنوان «المالية والاستثمار للأندية الأوروبية»، الذي نشر، الخميس، كما أظهر التقرير تفاوتًا كبيرًا في نمو الإيرادات الإجمالية عبر أوروبا.

ففي حين زادت إيرادات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الإجمالية بمقدار 3.5 مليار يورو، ونمت إيرادات أندية الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بمقدار 5.9 مليار يورو، شهدت الأندية الأوروبية الـ649 الأخرى نموًا بلغ 3.5 مليار يورو فقط مجتمعة.

كما برزت القوة المالية لدوري الدوري الإنجليزي الممتاز في أرقام صافي الإنفاق على الانتقالات.

واستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الملاحظات المدققة للقوائم المالية للأندية من 2021 إلى 2025، شاملة تأثير جميع أنشطة الانتقالات خلال الأعوام الخمسة، بما في ذلك الأرباح من عمليات البيع، والاستهلاك الناتج عن الانتقالات السابقة، والانخفاض في قيمة الأصول، وغيرها.

وبناءً على ذلك، وجد التقرير أنَّ تأثير تكاليف الانتقالات كان الأكبر على مانشستر يونايتد، حيث بلغ صافي الإنفاق على الانتقالات 794 مليون يورو، متقدمًا على تشيلسي الذي بلغ 754 مليون يورو وأرسنال الذي بلغ 675 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي إيرادات الأندية الأوروبية من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ30 مليار يورو للمرة الأولى في عام 2025 وكانت الإيرادات قد تجاوزت 20 مليار يورو في 2017، و10 مليارات يورو في 2007.