الأهلي يغادر

لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم في طريقهم إلى الدخول لصالة المطار، من أجل المغادرة من جدة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الرياض، الخميس، في افتتاح الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)