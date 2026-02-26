2.32 مليار ريال قيمة نقل مسابقات الكرة السعودية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، والاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، عن القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي فازت به شركة «ثمانية» التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

وجاء في البيان الذي نشرته الرابطة في موقعها: «بشأن ترسية حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية، تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، والاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتي تبلغ مليارين وثلاثمائة وعشرين مليون ريال سعودي. ويمتد هذا العقد لمدة ستة مواسم بدأت بتاريخ 19 أغسطس 2025م، حتى نهاية موسم 2030ـ2031».

وأضاف البيان: «فازت شركة «ثمانية» التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، بترسية حقوق النقل في وقت سابق نظرًا لما تتمتع به من خبرة في صناعة المحتوى وتطوير التجارب الرقمية، إلى جانب كونها جزءًا من مجموعة إعلامية كبرى تمتلك شبكة واسعة من المنصات الرقمية والتلفزيونية والموارد، وبنية تقنية متقدمة للبث والتوزيع الرقمي، وجاءت هذه الاتفاقية في سياق العمل على تطوير المحتوى والبث بما يتماشى مع تطور المشهد الرياضي».

وتابع البيان: «يعكس هذا العقد التطور والتقدم الذي حققته منظومة كرة القدم لخلق بيئة اقتصادية وتجارية متنامية، حيث تعكس بنوده مستوى أعلى من الاستقرار، ويوفر إطارًا زمنيًا داعمًا لتطوير المنتج وتحسين تجربة النقل والبث للجماهير والمشاهدين على مختلف المستويات، كما ينعكس النمو في العقد على الأندية عبر نموذج توزيع الإيرادات المعتمد، بما يسهم في تعزيز مواردها المالية ودعم مسار التطوير الفني والتشغيلي.

ويأتي هذا التطور ضمن مسار مستمر لرفع جودة المحتوى، وتوسيع نطاق الوصول للجماهير داخل السعودية وخارجها، بما يتماشى مع توجهات تطوير القطاع الرياضي وتعزيز تنافسيته ومساهمته الاقتصادية».