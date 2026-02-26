أم صلال يعلن رحيل وادي

أعلن نادي أم صلال القطري، الخميس، رحيل المهاجم الفلسطيني محمود وادي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة للاعب وعلَّق عليها: «شكرًا محمود وادي، نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم»، دون أن يعلن عن وجهة اللاعب المقبلة.

وكان أم صلال تعاقد مع محمود وادي «31 عامًا» في أغسطس الماضي.

وكان محمود وادي قد خاض تجربة احترافية في العديد من الأندية العربية كان آخرها غزل المحلة المصري.