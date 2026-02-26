منافسة خجولة على جوائز «سيزار» الفرنسية

انطلقت الدورة الـ 51 من حفل توزيع جوائز «سيزار»، أرفع الجوائز السينمائية في فرنسا، الخميس، في نسخة تبدو هذا العام أقل احتدامًا من المعتاد، في ظل غياب أفلام حققت حضورًا جماهيريًّا طاغيًا في صالات العرض.

ويتصدّر قائمة الترشيحات فيلم «نوفيل فاج» للمخرج الأمريكي ريتشارد لينكليتر، مع عشرة ترشيحات بينها جائزة أفضل فيلم، ويحتفي العمل بتيار «الموجة الجديدة»، الذي أحدث تحولًا جذريًّا في السينما أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وينافسه على جائزة أفضل فيلم كل من «لاتاشمان» لكارين تارديو، الذي يتناول علاقة تنشأ بين امرأة وجارها، و«دوسييه 137» لدومينيك مول، المتمحور حول تحقيق في خطأ ارتكبته الشرطة، و«إت واز جاست أن أكسيدنت» للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الذي صوّره سرًا في إيران ونال عنه السعفة الذهبية في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي.

ومن بين الأفلام التي حصدت عددًا مهمًا من الترشيحات أيضًا «لانكونو دو لا جراند أرش» لستيفان دوموستييه، الذي يروي سيرة المهندس المعماري الدنماركي مصمّم «جراند أرش» في حي الأعمال «لا ديفانس» في باريس.

وتمنح أكاديمية «سيزار» في هذه الدورة جائزة فخرية للممثل الأمريكي جيم كاري «64 عامًا»، تقديرًا لمجمل مسيرته الفنية.