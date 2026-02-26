آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
قيمة حقوق النقل التلفزيوني
2026.02.26 | 07:38 pm
الأكثر قراءة
1
الأهلي.. يايسله يريح محرز وقرار يبعد ميو
2
جيسوس يستعين بـ 7 لاعبين.. والأساسيون تدريب استرجاعي
3
بعد المراجعة القانونية.. «السلطة» أولا وتغريم ابن جخدب
4
2.32 مليار ريال قيمة نقل مسابقات الكرة السعودية
5
رونالدو يستحوذ على 25% من ألميريا الإسباني
6
سباق روشن.. الجدول ونتائج الذهاب يعززان فرص الهلال
7
الشباب يحتوي أزمة حمد الله وكاراسكو
8
الأهلي يطعن قرار «فيفا» بشأن ريبيرو
Previous
Next
اخترنا لكم
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد
هاوجي.. معجزة «بودو».. وكابوس كبار أوروبا
المفرج يرفض عرض التجديد
في 48 ساعة.. الأهلي والنصر والهلال يتبادلون الصدارة
مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة إيفرتون
×
الكرة السعودية
2026-02-26 01:21:42
الهلال يفقد بنزيما أمام الشباب والسد
الكرة السعودية
2026-02-25 02:06:56
بعد محاولتين في إسبانيا و«روشن».. مارتينيز يصطاد بونو
الصورة .. قصة
2026-02-25 01:49:37
اليامي يُصاب
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-02-27 02:24:03
تبديل مرفوض
الكرة السعودية
2026-02-27 02:10:10
9 جولات بلا فوز.. الفتح يجدد الذكريات السلبية
الكرة السعودية
2026-02-27 02:05:01
ريشة: عدم معاقبة الخيبري وماتيوس.. خطأ
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-26 00:17:45
بعد 60 يوما.. الاتحاد يستقبل العبود
الكرة السعودية
2026-02-25 16:11:27
الشهري والجليدان يدعمان الاتحاد
الكرة السعودية
2026-02-25 01:17:14
الاتحاد يفقد بيرجوين أمام الخليج
Previous
Next
×
تقارير
2026-02-27 02:04:43
مع رونالدو.. ألميريا ينضم إلى إنتر ميامي وبورج وأندورا
الكرة السعودية
2026-02-26 19:58:56
جيسوس يستعين بـ 7 لاعبين.. والأساسيون تدريب استرجاعي
الكرة السعودية
2026-02-26 02:50:53
23 فريقا.. النجمة ينضم إلى مستقبلي أهداف رونالدو
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-02-27 02:24:03
تبديل مرفوض
الكرة السعودية
2026-02-27 02:05:01
ريشة: عدم معاقبة الخيبري وماتيوس.. خطأ
الكرة السعودية
2026-02-27 01:26:20
دولاك: أهدرنا 5 أهداف.. وفهمت طريقة الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-27 01:34:40
برعاية آل الشيخ.. "الترفيه" و"MBC مصر" توقعان عقد إنتاج مشترك
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
Previous
Next
×
ESports
2026-02-25 19:56:26
بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»
ESports
2026-02-24 19:40:39
الألعاب الإلكترونية تحضر في ليالي رمضان
ESports
2026-02-20 16:26:39
اتحاد الرياضات الإلكترونية يوقع مذكرتين مع ROC Esports وTeam Stallions
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث