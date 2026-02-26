جيسوس يستعين بـ 7 لاعبين.. والأساسيون تدريب استرجاعي

استعان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بسبعة لاعبين من فريق تحت 21 عامًا في التدريبات الجماعية، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واستدعى المدرب البرتغالي مبارك البوعينين، عبد الرحمن العتيبي، العراقي حيدر عبد الكريم، راكان الغامدي، سعد حقوي، عبد الملك الجابر وعواد أمان.

وفرض البرتغالي جيسوس، عصر الخميس، تدريبًا استرجاعيًا للاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام النجمة، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 10 «المؤجلة» من دوري روشن السعودي وانتهت لمصلحة القطب العاصمي 5ـ0.

ويفتح النصر، الجمعة، ملف مباراة الفيحاء ضمن الجولة الـ 24، السبت المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 58 نقطة، من 19 انتصارًا، وتعادل، وثلاث خسائر، وبفارق نقطتين عن الأهلي الثاني، وثلاث نقاط عن الهلال الثالث.