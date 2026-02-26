برشلونة يفقد جهود قائده

خسر فريق برشلونة الأول لكرة القدم، جهود قائده الهولندي فرنكي دي يونج بين خمسة وستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني، الخميس.

وقال برشلونة في بيان مقتضب «إن دي يونج تعرض للإصابة خلال التدريبات هذا الصباح»، مضيفًا «الفحوص أكدت أن عملية تعافيه ستستغرق ما بين خمسة وستة أسابيع».

وبالتالي، سيغيب دي يونج عن مباريات الدوري المقبلة ضد فياريال، أتلتيك بلباو، إشبيلية، ورايو فاليكانو على أقل تقدير، بالإضافة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.

كما سيغيب لاعب الوسط البالغ 28 عامًا عن مباراة إياب نصف نهائي كأس إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، حيث يسعى برشلونة لتعويض تأخره بأربعة أهداف نظيفة.

وتأتي هذه الإصابة في فترة حساسة لفريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي استعاد للتو لاعب الوسط بيدري والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.