الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، للمرة الثانية خلال يومين، رحيل وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، وتعيين مدرب جديد.

ونفى الاتحاد المغربي في السادس من فبراير الجاري تقارير إعلامية أشارت إلى أن الركراكي استقال من منصبه بعد خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية في الرباط 0ـ1 أمام السنغال الشهر الماضي.

ونفى الاتحاد أيضًا، الثلاثاء، الأخبار المتداولة بشأن إنهاء ‌ارتباطه بمدرب ‌المنتخب الوطني.

وأصدر الاتحاد بيانًا ​الخميس ‌جاء ⁠فيه: «تنفي ​الجامعة «الاتحاد» الملكية المغربية ⁠لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، وتؤكد الجامعة الملكية أنها ستبلغ الرأي العام ـ كما قامت به سابقًا ـ بكل المستجدات المرتبطة بالمنتخب الوطني في وقتها المناسب».

وتولى الركراكي البالغ من العمر 50 عامًا والمولود في فرنسا، تدريب ⁠المغرب في أغسطس 2022، قبل ‌نحو ثلاثة أشهر من ‌كأس العالم التي جرت ​في قطر.

وأصبح المغرب ‌أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي ‌في تاريخ البطولة بعدما احتل المركز الرابع في المونديال.