19 بطولة في «الملتقى الرمضاني الرياضي»

أطلقت جمعية مراكز الأحياء في المدينة المنورة 19 بطولة رياضية، ضمن مبادرة «الملتقى الرمضاني الرياضي»، التي تجرى منافساتها في مراكز الأحياء والملاعب الرياضية خلال شهر رمضان، بمشاركة فرق ومتنافسين من مختلف الفئات العمرية.

وتهدف المبادرة إلى استثمار طاقات الشباب، وتعزيز الصحة العامة، والتنافس الإيجابي، والترابط الاجتماعي المجتمعي، وتشمل الألعاب منافسات كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة الصالات، والسباحة، وتنس الطاولة، وبطولة البادل موزعة بين عدد من مراكز الأحياء في المدينة المنورة.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة الرياضية تشمل فئات كبار السن، والشباب، والناشئين، وتسعى إلى تعزيز التواصل، وتشجيع التنافس الإيجابي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال برامج رياضية وترفيهية هادفة.