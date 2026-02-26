أخضر السيدات يستبعد بسمة ويواجه الأهلي

استبعد لويس مورتيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات، بسمة نواف لاعبة الأخضر بداعي الإصابة، واستدعى ليان جوهري من أجل الانضمام إلى بقية زميلاتها في المعسكر الإعدادي المنظم حاليًا في الدمام.

وانتظمت لاعبات الأخضر السعودي في معسكر الدمام، الثلاثاء، ودخلن برنامجًا تدريبيًا يستمر حتى السابع من مارس المقبل، ضمن إطار تحضيرات الاستحقاقات المقبلة.

ويخوض المنتخب السعودي للسيدات عند الـ 09:00 من مساء الخميس مواجهة تجريبية مع الأهلي البحريني في المنامة بهدف الوقوف على مدى جاهزية اللاعبات.

يذكر أن المنتخب السعودي دخل معسكر الدمام بقائمة تضم 24 لاعبة شملت في حراسة المرمى: سارة خالد، ريم عادل، ومنة عبد الرحمن والدفاع: بيان صدقة، شروق الهوساوي، لين محمد، أسيل أحمد، منيرة الغنام، فريدة حنفي، سارة الحمد، ورغد مخيزن، وفي خط الوسط: لانا عبد الرزاق، صبا توفيق، عذى فهد، فاطمة منصور، مريم التميمي، مجد العتيبي وبسمة نواف قبل استبعادها بداعي الإصابة، فيما ضمت القائمة لاعبات الهجوم: نورة إبراهيم، هلا خاشقجي، مباركة محمد، فدوى خالد، البندري مبارك، ولمار محمد.