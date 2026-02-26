ديميرال يقود تغييرات الأهلي.. والرياض يضيف قلبي دفاع

يعتمد فريق الأهلي الأول لكرة القدم على تشكيلٍ أساسي أمام الرياض، الخميس، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، يتضمَّن أربعة أسماء لم تبدأ الانتصار السابق على ضمك، أحدهم المدافع التركي ميريح ديميرال العائد من الإصابة.

وظهر ديميرال في التشكيل طاويًا فترة غيابٍ دامت تسع مبارياتٍ متتالية، بينها سبعٌ لحساب «روشن»، واثنتان ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بداعي إصابةٍ عضليةٍ، داهمته أمام الخليج، 20 يناير الماضي، في الجولة الـ 17.

وأزاحت عودة ديميرال زميله ريان حامد نحو مقاعد البدلاء بعد الاستعانة به أساسيًّا أثناء غياب التركي.

وعاد إلى التشكيل أيضًا زياد الجهني، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي ماتيوس جونزاليس تعويضًا للفرنسي إنزو ميّو، والجزائري رياض محرز.

وكانت «الرياضية» أشارت، عشية اللقاء، إلى اتخاذ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، قرارًا بإبعاد محرز لإراحته، وميّو لاعتبارات فنية.

وفضَّل يايسله أيضًا الزج بمحمد عبد الرحمن في مركز الظهير الأيمن بدلًا من علي مجرشي الذي يجلس احتياطيًّا.

ويبدأ الفريق الجدَّاوي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد عبد الرحمن، والبرازيلي روجر إيبانيز، وميريح ديميرال، وزكريا هوساوي.

وفي الوسط يلعب الفرنسي فالنتين أتانجانا إلى جوار الإيفواري فرانك كيسيه وزياد الجهني، بينما يتكوَّن الهجوم من جونسالفيس، ومواطنه ويندرسون جالينو المتمركزين على الطرفين، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.

على الجهة المقابلة، يخوض الرياض المواجهة بتغييرين عن تشكيل المباراة الماضية التي خسرها 1ـ3 أمام الشباب.

ويغيب عن القائمة كليًّا المدافع الفرنسي يوان باربت، والجناح الروماني إنيس سالي بعد مشاركتهما أساسيين أمام الشباب، فيما دخل التشكيل مرزوق تمبكتي، والإسباني سيرجي جونزاليس، قلبا الدفاع، تاركين دكة الاحتياط التي جلسا عليها في المباراة الماضية.

ويتضمَّن التشكيل الكندي ميلان بوريان، حارس المرمى، وأمامه خماسي الدفاع من اليمين إلى اليسار أسامة البواردي، ومحمد الخيبري، وسيرجي جونزاليس، ومرزوق تمبكتي، وعبد الإله الخيبري.

ويشمل الوسط أحمد السياحي، وزميله الجزائري حامل الجنسية الفرنسية فيكتور لكحل.

أمَّا الهجوم، فيتكوَّن من البرتغالي أنتونيو توزي، والفرنسي تيدي أوكو، والبرتغالي لياندرو أنتونيس.