غياب محزري والعلائلي يربك شاموسكا

يواجه البرازيلي شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، تحديًا فنيًا قبل مواجهة القادسية المقررة السبت المقبل ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، بعد تأكد غياب الثنائي محمد محزري ومشعل العلائلي.

ويأتي غياب محزري والعلائلي اللذين يشغلان مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد أن تلقيا بطاقتين خلال مواجهة الهلال الثلاثاء الماضي التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

وأوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة، أن شاموسكا يتجه إلى تعديل خطته المعتادة والعودة للعب بأربعة لاعبين في الدفاع، مع احتمالية مشاركة بسام الحريجي، وإعادة فلافيو إلى الخط الخلفي لتعويض النقص في الطرفين.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح التشكيلة الأساسية بشكل نهائي خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق لقاء القادسية المقررة الجمعة.

ويحتل التعاون المرتبة الخامسة في سلم الدوري برصيد 40 نقطة حصدها من 12 انتصارًا و4 تعادلات مقابل 7 خسائر.