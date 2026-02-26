بعد المراجعة القانونية.. «السلطة» أولا وتغريم ابن جخدب

أعلن نادي الإبل اعتماد الترتيب النهائي الجديد لشوط شلفا ولي العهد «لون الوضح» ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل «النسخة العاشرة» بعد المراجعة القانونية التي بينت صدور نتائج فحص عينات الدم وعدم مطابقتها للتوثيق المسجل مسبقًا لدى النادي.

وجاء محمد العتيبي مالك منقية «نخبة السلطة» أولًا، وخلف الحبردي ثانيًا، وإبراهيم السحيماني ثالثًا بعد المراجعة القانونية التي ألغت نتائج المركزين الأول والرابع.

وأوضح النادي، عبر بيان اللجنة القانونية الذي صدر الخميس، أنه عُقد اجتماع الثلاثاء الماضي للنظر في تقارير فنية معتمدة تخص الشوط، وأسفر عن ثبوت عدم مطابقة عينة دم لإحدى الإبل المشاركة المرتبطة بالمشارك فهد بن جخدب مع عينة التوثيق.

وطال البيان عدم مطابقة عينات دم لمتنين من الإبل المرتبطة بالمشارك خالد المطيري مع عينات التوثيق المعتمدة في قاعدة بيانات نادي الإبل.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة سحب الجائزة من صاحب المركز الأول واستبعاده من الترتيب النهائي للمراكز في الشوط، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على ابن جخدب، لثبوت وجود «متن» مخالف لشروط المشاركة وفق ما ورد في البيان.

كما أقرت اللجنة سحب الجائزة من صاحب المركز الرابع واستبعاده من الترتيب النهائي للمراكز، وفرض غرامة مالية قدرها مليونا ريال على المشارك خالد المطيري، لثبوت وجود «متنين» مخالفين.

وأشار البيان إلى أن القرارات جاءت استنادًا للصلاحيات النظامية المخولة للجنة القانونية، وبما يضمن سلامة إجراءات التعريف والتوثيق ونزاهة المنافسة وعدالة النتائج، مع التأكيد على نشر العقوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الإبل.

وختم نادي الإبل بيانه بالتأكيد أن القرار نهائي وواجب النفاذ فور صدوره وغير قابل للطعن بعد اعتماده، مشددًا على أن أي تجاوز للأنظمة سيواجه بأقصى العقوبات النظامية حفاظًا على نزاهة المنافسات وعدالتها.