بعد الهدف الملغى.. الـ VAR احتفالية ميتي

قلَّد الإيفواري ياكو ميتي، مهاجم فريق ضمك الأول لكرة القدم، حكَّام الساحة عند لجوئهم إلى شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال احتفاله بهدفه في مرمى الفتح، مساء الخميس ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وأشار اللاعب مرتين بيديه إلى الشاشة، كما يفعل أغلب الحكَّام بعد وصول الاستدعاء إليهم من غرفة التقنية، مُعيدًا إلى أذهان المتابعين إلغاء هدفه المتأخر أمام الأهلي، الإثنين ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة من شهر ديسمبر الماضي.

وسجَّل اللاعب ذاته في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي، لكنْ مراجعة التقنية أظهرت تسلُّله، فأُلغِي الهدفُ، وفاز المنافس 1ـ0، ما أغضبَه وزملاءَه كثيرًا.

وانتقد نادي ضمك، في بيانٍ بعد الخسارة، ما سمَّاها «أخطاءً تحكيميةً، حرمت فريقه من نقاطٍ مستحقة»