قادري: تجربتي ناجحة.. وسالم لا يتغير

يعد التونسي جلال قادري من المدربين الذين تركوا بصمتهم مع منتخب بلادهم، بعد أن قاد «نسور قرطاج» في مونديال 2022، وأمم إفريقيا 2022 ثم 2024.

خاض عديدًا من التجارب التدريبية خارج تونس، إذ أشرف على فرق العدالة، الخليج، النهضة، ضمك، إلى جانب توليه الإشراف على الأنصار اللبناني، والإمارات الإماراتي، والأهلي الليبي.

أما على الصعيد التونسي، فقد درب العديد من الأندية التونسية الملعب، والاتحاد المنستيري، والنادي البنزرتي، والترجي الجرجيسي، وقوافل قفصة، وشبيبة القيروان، ومستقبل قابس، وجندوبة الرياضية، ومستقبل القصرين، وجمعية جربة.

قادري مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم الذي قاده في نحو 33 مباراة، حقق خلالها الانتصار بـ 12، وتعادل في 13، تحدث عن أكثر من جانب في حواره التالي مع «الرياضية»..

كيف تقيم تجربتك مع الحزم حتى الآن؟

تعد تجربتي مع الحزم حتى الآن تجربة ناجحة، نجحنا بالصعود من دوري يلو إلى المحترفين، وهذا كان هدفنا الأول والأساسي، والآن هدفنا واضح وهو أن يثبت الحزم في روشن، ويضمن البقاء ويحقق مركزًا جيدًا.

ما الهوية الفنية التي تحاول ترسيخها الموسم الجاري مع الحزم؟

نحاول بجهد أن نقدم صورة مختلفة عن الصورة النمطية السابقة للفريق، وهو اللعب الدفاعي وعلى المرتدات، وأن يكون فريق الحزم يلعب بتوازن كبير، ويعرف كيف يهاجم ويدافع، وعنده ذكاء وخبرة تكتيكية في التعامل مع مجريات المباريات بواقعية، وخلق شخصية تليق بقيمة الفريق.

هل تعتقد أن الدوري السعودي يتطلب مدربًا بأسلوب مختلف عن شمال إفريقيا؟

كرة القدم لغة موحدة في كل العالم، هي صناعة وعلم، والمدرب عليه أن يكون مطلعًا على أحدث أساليب التدريب، ويكون عنده شخصية، والكفاءة غير مربوطة بالجنسية والمنطقة بل بالقيمة الفنية المضافة للمدرب.

إلى أي مدى أنت راضٍ عن استجابة اللاعبين لأفكارك التكتيكية؟

اللاعبون اليوم أظهروا أنهم ذو جدية كبيرة، وأصبح بيننا علاقة جميلة وثقة واحترام.

الحزم يعاني أحيانًا من تذبذب النتائج، هل المشكلة فنية أم ذهنية؟

ليس من السهل بناء فريق على أسس صحيحة، وتذبذب النتائج كوننا لم نكن محظوظين في بعض المباريات، ولكن بكل صراحة أعتقد باستثناء بعض المباريات أن الحزم قدم مستوى ممتازًا جدًا.

كيف تتعامل مع الضغط العالي الذي تمارسه بعض الفرق أمام الحزم؟

الضغط العالي أسلوب تستخدمه فرق عدة، ونحن نمارس الضغط العالي في بعض الفترات مع بعض المنافسين، والجميع يجب أن يكونوا مستعدين، ويتعاملون مع الضغط العالي.

هل تخشى أن يؤثر قلة الصبر على مشروعك مع الحزم؟

بكل تأكيد، هذه مشكلة عالمية وليست محلية، المدرب يكون ضحية عدم الصبر على تحقيق أهدافه، ولكن الحمد لله أنا أعمل في بيئة ممتازة، وفي ثقة كبيرة مع إدارة الحزم، وأشعر أنني أعمل في أجواء عائلية مليئة بالثقة والاحترام وهذا هو الأهم.

كيف تستعد ذهنيًا لمواجهة الفرق التي تنافسك مباشرة على النقاط؟

الخبرة التي اكتسبناها طوال الأعوام الماضية هي أكبر سلاح لنا، ونحاول مع الجهاز الفني بالفريق أن نتقدم ونقدم رسائل إيجابية.

ما الهدف الواقعي للحزم الموسم الجاري؟

الهدف الواقعي أن نكون في مركز مريح.

ما الذي يحتاجه الحزم ليكون فريقًا ثابتًا في دوري روشن؟

يحتاج للثبات أكثر، ويحتاج الثقة والخبرة للمجموعة، خاصة على مستوى النضج التكتيكي، والاستقرار الإداري والفني مطلب مهم لتحقيق النتائج الإيجابية.

برأيك، من أفضل لاعب في دوري روشن؟

سالم الدوسري من القلائل الذين قدموا مستوى ثابتًا لأكثر من عشرة أعوام.

من اللاعب في فريقك الذي يستحق أن يكون مع المنتخب السعودي؟

سالم السيالي وعبد الرحمن الدخيل.