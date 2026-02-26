قبل الـ 24.. رودجرز الأفضل

تفوق الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على مدربي الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، بعد فوزه العريض على جاره الاتفاق 4ـ0، في ديربي الشرقية.

الأفضلية المطلقة للفريق في المباراة منحته الأفضلية على مدربين حققوا انتصارات كبيرة أيضًا، خاصة النصر والخلود والأهلي والشباب.

ويرجح المدرب السعودي خالد القروني كفة رودجرز، كونه خاض مباراة أمام خصم أصعب، ويقول: «الإيرلندي رودجرز مدرب القادسية والبرتغالي جيسوس مدرب النصر هما اللذان قدما مستوى جيدًا، لكن مدرب القادسية يتفوق كونه كان يلعب أمام فريق قوي وديربي»، ويضيف، «النجمة كان فريقًا سهلًا بالنسبة للنصر، مقارنة بالاتفاق للقادسية، شاهدنا القادسية قدم مباراة تكتيكية مميزة، وبتنظيم متوازن بين الدفاع والهجوم، وقدرة هائلة على التحول الهجومي، بشكل سريع ومنظم، وقدرة مميزة على الوصول للمرمى».

وبحسب القروني قدم مدرب القادسية مباراة بلا أخطاء، ودون سلبيات تستحق الذكر.



رقميًا، ظهر تميز القادسية واضحًا، الفريق كان الأفضل في معدل الأداء، كما كان الأعلى في التمرير والأوفر فرصًا، والأكثر في معدل الأهداف المتوقعة، كما أن تبديلات مدربه كانت الأكثر فاعلية بالمشاركة مع مدرب الفتح. فيما كان الهلال الأكثر دقة في التمرير، والأعلى استحواذًا مع الاتحاد، والرياض الأكثر تسديدًا على مرمى الخصم، رغم خسارته مباراته مع الشباب.

تكشف خريطة زخم مباراة القادسية والاتفاق، عن تفوق واضح للقادسية الذي أحكم قبضته على معظم فترات اللعب، مع أوقات محدودة للاتفاق، لم تتجاوز الست دقائق في الشوط الأول، وفترات وجيزة في الشوط الثاني.